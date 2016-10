Teilnehmer gesucht für neue Anfängergruppe im Fliegenberger Posaunenchor

ce. Fliegenberg. Wer Lust hat, ein Blechblasinstrument zu erlernen und mindestens acht Jahre alt ist, ist in der neuen Anfängergruppe des Fliegenberger Posaunenchores für Klein und Groß genau richtig. Die Teilnehmer treffen sich am Mittwoch, 19. Oktober, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. Instrumente können entliehen werden. - Infos unter Tel. 0170 - 3055127 oder per E-Mail unter kathrin-harry@t-online.de.