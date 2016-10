Termine anmelden für neue Plattdeutsch-Broschüre!

ce. Landkreis. An der neuen Broschüre "Plattdüütsch in'n Landkreis Horburg un ümto" für das erste Halbjahr 2017 arbeitet derzeit Herbert Timm aus Wulfsen, ehrenamtlicher Plattdeutsch-Beauftragter des Landkreises Harburg. Damit alle Veranstaltungen erfasst und alle Infos über Platt-Aktivitäten auf den neuesten Stand gebracht werden können, müssen sich die Veranstalter rechtzeitig melden. Deshalb hat Herbert Timm ein Anmeldeformular entwickelt, dass per E-Mail unter herbert.timm1@ewetel.net bestellt und ausgefüllt werden kann. Auch alle Anmeldungen per Telefon unter 04173 - 7254 oder per Post (Herbert Timm, Im Osterfelde 24, 21445 Wulfsen) finden Berücksichtigung. Einsendeschluss für alle Mitteilungen ist der 12. November. Die Broschüre wird zum Beginn des neuen Jahres verteilt und die letzte sein, für die Timm als Platt-Beauftragter verantwortlich zeichnet. Er möchte sein Amt gerne in andere Hände übergeben, weshalb sich Interessierte bei ihm melden können.