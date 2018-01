Thriller "Ein brillanter Mord" wird mit TV-Stars in Winsener Stadthalle aufgeführt

ce. Winsen. Wohliges Gruseln ist garantiert, wenn der Kulturverein Winsen mit dem spannenden Thriller "Ein brillanter Mord" von James Cawood am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) sein erstes Theaterstück im neuen Jahr präsentiert. Auf der Bühne zu erleben sind dabei die TV-Stars Ursula Buschhorn ("Familie Dr. Kleist", "Alle meine Töchter", etc.) und Michel Guillaume ("SOKO 5113/München").

Ein einsames Landhotel in den Bergen: Ein dunkler Salon, Schneesturm, kein einziger Gast. Olivia und Robert, die neuen Besitzer des Hotels, wollen die ruhigen Tage in ihrem Haus genießen. Plötzlich ein mysteriöser Anruf, kurz darauf steht ein merkwürdiger Besucher vor der Tür. Angeblich hat sich der Fremde verlaufen, seine Geschichte wirkt undurchsichtig. Und auf einmal ist es vorbei mit der idyllischen Zweisamkeit - Olivia muss sich den dunklen Geheimnissen ihrer Vergangenheit stellen.

Nichts ist hier so, wie es scheint. Jede Menge überraschender Wendungen halten die Zuschauer bis zum letzten Augenblick in Atem.

- Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Winsen und Umgebung sowie unter www.kv-winsen.de.