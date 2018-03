Tolle Arrangements - Musik im Winsener Marstall

ah. Winsen. Ein Jahr nach ihrem erfolgreichen Debüt-Konzert in Winsen Luhe, sind sie wieder da! Joana Toader und Jens Dreesmann kommen als „DreamTeam“ am Samstag, 10. März, wieder in den Marstall nach Winsen. Um 20 Uhr heißt es dann: Bühne frei für die zwei Profisänger und Entertainer, die diesmal mit ihrer Band und drei stimmgewaltigen Backgroundsängerinnen ihr neues Programm „All the way“ präsentieren.

Die leidenschaftlichen und virtuosen Musiker Mario Levin-Schröder (Bass), Benny Mokross (Drums) und Stefan Weber (Piano & Keyboards) haben sich als Trio wunderbare und mitreißende Arrangements bekannter Songs ausgedacht.

Den Traum, mit Band und Backgroundchor aufzutreten, erfüllt sich Joana Toader nun erstmalig mit den drei Sängerinnen Katharina Hans, Angelina Transfeld und Ina Martensen aus dem Gospelchor Lüneburg, den sie seit 2014 leitet.

Mit ihrem Hang zum Perfektionismus haben Joana Toader und Jens Dreesmann ein gefühlvolles und mitreißendes Programm zusammengestellt und freuen sich darauf, ihrem Publikum einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Das Programm „All the way“ aus dem gleichnamigen Song von Frank Sinatra und Celine Dion beschreibt die Liebe des "DreamTeams" zur Musik, die von von Amy Winehouse, Ed Sheeran, John Legend, Pink, Frank Sinatra bis Dinah Washington reicht.

Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 20 Euro sind erhältlich bei:

Reiseservice Stender, Marktstraße 22-24, 21423 Winsen (Luhe), Telefon: 04171 – 4918

ABC-Buchhandlung, Harburger Str. 1, 21435 Stelle, Telefon: 04174 – 599 870

Per Mail an: jo@popkopff.de oder der für 23 Euro an der Abendkasse