ce. Stove. Bereits zum vierten Mal ist der alte Sportplatz an der Stover Mühle am Sonntag, 11. Juni, von 9 bis 16 Uhr Schauplatz eines großen Traktoroldtimer-Treffens. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft (AG) Stover Strand.

Präsentiert wird eine große Ausstellung historischer Landtechnik mit Traktoren, Fräsen und Standmotoren. Viele Maschinen sind auch im Einsatz zu erleben. So zeigt das Lohnunternehmen Lars Witthöft modernste Land- und Forsttechnik in Aktion. Der TÜV Hanse bietet die Begutachtung von Oldtimern an, und ein kleiner Teilemarkt lädt zum Stöbern ein. Kinder dürfen sich auf Treckerrundfahrten und eine Strohhüpfburg freuen.

Zur Stärkung der Besucher steht ein umfangreiches kulinarisches Angebot bereit.