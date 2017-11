Winsen (Luhe): Kreishandwerkerschaft |

kb. Winsen. Aktuelles aus dem Arbeitsrecht und Arbeitszeugnisse sind die Themen, um die es beim nächsten Treffen der "UnternehmerFrauen im Handwerk" im Landkreis Harburg geht. Am Dienstag, 21. November, um 19.30 Uhr informiert Andreas Baier von der Kreishandwerkerschaft in Winsen (Marktstr. 21/23) zu diesem Themenbereich.

Anmeldung an Anja Behr per E-Mail an anjabehr-ufh@behrson.de oder per Fax an 04183 - 3149.