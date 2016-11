Treffen für Blinde und Sehbehinderte in Winsen

Winsen (Luhe): Seniorentreff |

ce. Winsen. Zu einem Treffen für Blinde und Sehbehinderte lädt der Blindenverein Nord-Ost-Niedersachsen am Donnerstag, 17. November, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr in den Seniorentreff der Stadt Winsen (Mühlenstraße 2) ein. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist unverbindlich, eine Vereinsmitgliedschaft nicht erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen.