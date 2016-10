TSV Auetal startet mit Skigymnastik in Garstedt

ce. Garstedt. Einen neuen Skigymnastik-Kursus bietet der TSV Auetal ab dem 5. November an 15 Samstagen jeweils von 10 bis 11 Uhr in der Sporthalle der Garstedter Aue-Grundschule an. TSV-Mitglieder können kostenlos mitmachen, Nichtmitglieder zahlen 50 Euro. - Anmeldung und Infos unter Tel. 04173 - 511505 bei der TSV-Geschäftsstelle.