TSV Stelle lädt ein zur Neujahrswanderung

ce. Stelle. Zu seiner traditionellen Neujahrswanderung lädt der TSV Stelle alle Interessierten am Sonntag, 7. Januar, ein. Gestartet wird um 14 Uhr der Parkplatz der Schulsporthalle am Bardenweg. Von dort aus wird in etwa zweieinhalb Stunden eine Strecke von rund 8,5 Kilometern zurückgelegt. Eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.