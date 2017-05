TSV Tespe sucht Fotos zum "60-Jährigen"

ce. Tespe. Sein 60-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr der 1957 ins Leben gerufene TSV Tespe. Der Verein sucht in diesem Zusammenhang Fotos aus der Gründerzeit. Angesprochen sind ehemalige und aktuelle Mitglieder, aber auch andere Personen, die Bildmaterial beisteuern können. Der Verein würde die Fotos gerne entgegennehmen und für Zwecke zu seinem runden Geburtstag verwenden. Die Bilder können per E-Mail unter webmaster@tsvtespe.de oder per Post an den TSV, Neuer Weg 10, 21395 Tespe geschickt werden.