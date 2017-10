TSV Winsen informiert über neue Kursus-Veranstaltungsorte

ce. Winsen. Kürzlich brannte in Winsen-Roydorf die Sporthalle der Grund- und Oberschule Am Ilmer Barg ab (das WOCHENBLATT berichtete), in dem auch der TSV Winsen Kurse anbot. Unter www.tsvwinsen.de informiert der Verein darüber, wo die Kurse ab sofort stattfinden.