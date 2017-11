TSV Winsen sucht Übungsleiter für Eltern-und-Kind-Gruppe

ce. Winsen. Für seine Eltern-und-Kind-Gruppe, die donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Sporthalle der Alten Stadtschule in Winsen stattfindet, sucht der TSV Winsen einen Übungsleiter oder eine Übungsleiterin. Interessierte melden sich unter Tel. 04171 - 880210 in der TSV-Geschäftsstelle oder per E-Mail unter tsvwinsen@tsvwinsen.de.