TuS Schwinde startet neuen Pilateskursus

Drage: Kleine Sporthalle |

ce. Stove. Einen neuen Pilateskursus bietet der TuS Schwinde am Mittwoch, 26. April, um 10.40 Uhr an insgesamt zehn Übungsterminen in der kleinen Stover Turnhalle (Turnhallenweg 1) an. - Anmeldung und Infos bei Gabi Marben unter Tel. 04176 - 1887 oder unter 0157 - 82793320.