Vogelkönigsschießen in Luhdorf und Winsen

ce. Luhdorf/Winsen. Ihr gemeinsames Vogelschießen der Schützen, Damen und Jugend veranstaltet die Schützenkameradschaft Luhdorf/Roydorf wieder am Samstag, 14. Januar, ab 13 Uhr im Luhdorfer Schützenhaus (Luhdorfer Waldweg 14). Geschossen wird um Trophäen und die Königswürde. Titelverteidiger sind Moni Schulz (Damen), Inka Diercks (Jugend) und Joachim Bardowicks (Schützen). Als Vogelbauer ist erneut Michael "Frido" Angermeier kreativ. Zuschauer sind herzlich willkommen.

- Das Schützenkorps Winsen bittet am Samstag, 14. Januar, ab 14 Uhr in seinem Domizil zum Vogelkönigsschießen. Titelverteidiger sind Vogelkönig Peter Kasteinke, Vogelkönigin Helga Simoleit und Jugend-Majestät Tim Benedikt Gehrs. Die drei Vögel werden von Bodo Harms und Olaf Schröder angefertigt. Für den reibungslosen Ablauf sorgen der Schießausschuss mit Schießoffizier Thomas Westermann und der Festausschuss mit Ulf Wegwerth. Außerdem darf wieder um attraktive Fleischpreise geknobelt werden. Die Proklamation der neuen Vogelmajestäten erfolgt beim gemütlichen Beisammensein gegen 19 Uhr-