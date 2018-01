Volles Programm in Steller DRK-Begegnungsstätte

ce. Stelle. Folgende Aktivitäten bietet die DRK-Begegnungsstätte in Stelle (Ashausener Straße 1A) in diesem Jahr an: Basteln und Handarbeiten (ab sofort jeden Montag um 14.30 Uhr), Spielenachmittag (ab sofort jeden Dienstag um 14.30 Uhr), Essen für Alleinlebende (ab sofort jeden zweiten Mittwoch im Monat um 11.30 Uhr), Skat (ab sofort jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 14.20 Uhr), Gymnastik mit Elke Manewald (ab 18. Januar jeden Donnerstag um 9.30 Uhr) und die Plattschnacker vom "Grünen Kreis" (ab 25. Januar jeden vierten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr).