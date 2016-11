Von Jazz bis zur Klassik: A-Cappella-Quartett "baff!" gibt ein Konzert

Fast ein Heimspiel gibt der in Winsen lebende Jonathan Mummert, wenn er mit seinen Mitstreitern vom A-Cappella-Quartett "baff!" am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Lüneburger "Kultur-Bäckerei" (Dorette-von-Stern-Straße 2) gibt. Die Formation präsentiert Lieder ihrer aktuellen CD "Niemand anders" und neue Songs.Zu "baff!" gehören neben Jonathan Mummert außerdem Anne Maj Hansen, Lilly Ketelsen und Jörgen Roggenkamp, die aus Lübeck, Leipzig und Eckernförde kommen. Zwischen Pop, Funk, Jazz und Klassik haben die Sängerinnen und Sänger alles im Repertoire.Ins Leben gerufen wurde "baff!" nach einem Weihnachtskonzert Ende 2013. Seitdem wurde das Quartett bei vielen erfolgreiche Auftritten auf öffentlichen Veranstaltungen und bei Konzerten gefeiert. Im vergangenen Jahr erschien mit "Niemand anders" die erste "baff!"-CD.- Eintritt zum Konzert: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Infos unter http://www.baff-acappella.de.