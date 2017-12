Von Malkursen bis Kinderkino: Salzhäuser Kunstverein "KuKuK" erweitert Programm

"Kunst machen, Kunst gucken, Kunst fördern" - dafür steht in Salzhausen der Kunstverein "KuKuK". Und das gilt im neuen Jahr mit einem stark erweiterten Kursprogramm im "KuKuK"-Atelier (Schmiedestraße 1) erst recht.Vom 8. Januar bis 31. März wird unter anderem folgende breite Palette angeboten: Acrylmalerei, Aquarellmalerei, Frühstückswerkstatt, Jersey-Nähen, Basteln mit Kindern, Malkurs mit Kindern, Kindergeburtstage, Zeichnen, Töpfern, Häkelkurse, kreatives Lesemalen, Encaustik, Stoffmalerei, Fotoshop, Nähwerkstatt, Lesungen, Ausstellungen, Porträtieren, Druckarbeiten, Fotocollagen und Kinderkino.Ab sofort sind im Atelier während der Kurszeiten übrigens auch Gutscheine für die verschiedenen Angebote erhältlich. "Wir freuen uns sehr, dass wir zusätzliche Kursleiter gewinnen konnten, um unsere Aktivitäten für Interessierte aller Altersgruppen noch weiter auszubauen", so "KuKuK"-Vorsitzender Christoph Ehlermann.- Infos in Kürze unter www.kukuk-ev.de und auf Facebook.