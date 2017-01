Vorsicht "Schwarzmacher" - In Ashausen startet die Faslamszeit

Vorsicht ist am kommenden Wochenende in Ashausen angesagt. Denn am Samstag, 4. Februar, ab 8 Uhr gehen die Faslamsbrüder wieder auf Schnorrtour. Und wie es Brauch ist, betätigen sie sich dabei als "Schwarzmacher". Traditionell werden dabei Kinder und Jugendliche gejagt. Werden sie gefasst, schmieren die Narren ihnen in Wasser aufgelöste schwarze Asche ins Gesicht. Damit sollen die "bösen Geister" des Winters vertrieben werden.Angeführt werden die Faslamsbrüder von "Mudder" Thorsten Simon (29), genannt "Die Zaunkönigin", und "Vadder" Julian Bühring (29), genannt "Johnny Beton". Unterstützung bekommen die beiden von "ihrem Kind" Matthias Schmedecke-Vick.Das richtige Faslamsfest steigt dann eine Woche später. Mehr dazu lesen Sie am kommenden Mittwoch im WOCHENBLATT.