Vortrag über die Küstenschutzbahn

"Mit der Feldbahn durchs Wattenmeer" ist der Titel eines Vortrages, zu dem die Lüneburger Gruppe des Vereins "Freunde der Eisenbahn" alle Interessierten am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche in Lüneburg (Am Schierbrunnen 4) einlädt. Die Gruppe hat auch viele Anhänger im Kreis Harburg. Referent Rudolf Eissing aus Hamburg zeigt unter anderem Filme von der Küstenschutzbahn und von der ersten deutschen Museumsbahn in Bruchhausen-Vilsen. Der Eintritt ist frei.- Infos unter http://www.fde-hamburg.de.