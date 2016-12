Vortrag über die Reformation in Winsen

ce. Winsen. Die Reformation in Winsen ist das Thema einer Vortrages, zu dem der Heimat- und Museumverein im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe "Klock halv fief" am Samstag, 7. Januar, um 16.30 Uhr in die Schloßkapelle (Schloßplatz 4) einlädt. Es referiert Vereinsmitglied und Mittelalterforscher Dr. Jürgen Klahn. Er geht dabei auch auf Herzog Ernst den Bekenner (1497 - 1546) ein, der der erste lutherische Landesherr im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg war und in der Lutherstadt Wittenberg studiert hat. Der Eintritt ist frei.