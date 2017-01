Vortrag über neue Forschungsergebnisse zu Over und Bullenhausen

ce. Winsen. "Over und Bullenhausen - Neue Forschungsergebnisse" ist der Titel eines Vortrages, zu dem der Heimat- und Museumverein Winsen im Rahmen seiner Reihe "Klock halv fief" am Samstag, 4. Februar, um 16.30 Uhr im Marstall (Schloßplatz 11) einlädt.

Hartmut Blecken referiert über alte Urkunden und Karten vom 15. bis 18. Jahrhundert sowie über urkundliche Ersterwähnungen, die die Region "aus dem Dunkel der Geschichte heben". Darüber hinaus kommen auch die Themen Eindeichung, Inseln in der Elbe, das Fischereiwesen, Fähren und der Zoll zur Sprache.