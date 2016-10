Vortrag über Notfallmanagement bei der Bahn

Am Schierbrunnen 4

ce. Lüneburg. "Notfallmanagement bei der Deutschen Bahn" ist das Thema eines Vortrages, zu dem die Lüneburger Gruppe des Vereins "Freunde der Eisenbahn" alle Interessierten am Montag, 7. November, um 19 Uhr in die evangelisch-reformierte Kirche (Am Schierbrunnen 4) einlädt. Zwei Bahn-Mitarbeiter erörtern anhand einer Powerpoint-Präsentation unter anderem, wie mit Betriebsstörungen umgegangen wird, und beantworten Fragen. Zudem kann ein Einsatzfahrzeug besichtigt werden.

- Der Eintritt ist frei, Infos bei Leo Demuth unter Tel. 04131 - 58136.