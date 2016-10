Winsen (Luhe): Haus Dittmer |

ce. Stöckte. "Köpfe vom Großen Brack" lautet das Thema des unterhaltsamen Vortrages, den der Journalist Martin Teske aus Winsen am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr auf der Diele des Stöckter Hauses der Familie Dittmer (Stöckter Deich 103) hält. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft (IG) "Unser Stöckter Deich". Martin Teske stellt Leben und Werk der einst berühmten Literaten Ernst von Salomon (1902 - 1972) und Josef Müller-Marein (1907 - 1981) vor, die beide am Großen Brack in Stöckte lebten. Von Salomon ist vor allem als historisch orientierter Autor im Gedächtnis geblieben und Müller-Marein als spaßiger Vater des "Entenprozesses". Beide waren aber viel mehr - vor allem vorzügliche und launige Unterhalter, Lebenskünstler und Genießer.

- Da die Plätze auf Dittmers Diele begrenzt sind, ist eine Teilnahme nur bei Anmeldung unter Tel. 04171 - 61429 möglich. Der Eintritt ist frei, über eine Spende für ein kleines Künstlerhonorar würde sich die IG jedoch freuen.