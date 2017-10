Vortragsabend zum Thema "Ruhestand - Aufbruch oder Stillstand?" in Winsen

Winsen (Luhe): Gemeindezentrum St. Marien |

ce. Winsen. "Ruhestand - Aufbruch oder Stillstand?" ist das Thema eines Vortragsabends, zu dem der "Förderverein Lebensberatung Winsen" am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr in das Gemeindezentrum St. Marien (Kirchstraße 2) einlädt. Die Veranstaltung ist der Auftakt einer Vortragsreihe, die sich mit der Situation älterer Menschen in der Gesellschaft befasst. Am ersten Abend referiert Renate Fallbrügg vom "Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt" (KDA) aus Hamburg. Sie ist Pastorin und hat sich im Rahmen ihrer Tätigkeit auch mit Fragen der Vorbereitung auf das Rentnerdasein sowie des Übergangs vom Berufsleben in den Ruhestand beschäftigt.