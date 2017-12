Weihnachtliches Konzert in Winsener Kirche

ce. Winsen. "Walking In The Air" lautet das Motto eines weihnachtlichen Konzertes, zu dem die Musikschule Winsen am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr in die katholische Kirche Guter Hirt in Winsen (Winser Baum 2) einlädt.

Das Programm gestalten zwei Ensembles der Musikschule: der "Pop Secret Chor" unter der Leitung von Angela Maack und das von Katrin Franzius geleitete Streicher-Ensemble "Fiedel.io". Mit von der Partie ist auch der befreundete Chor "Kreschendo" aus Meckelfeld, den Gesangslehrerin Lucie Cerveny von der Musikschule dirigiert. Am Klavier begleitet Sandra Packeiser, die ebenfalls in Winsen unterrichtet, die Darbietungen. Zu hören sind bei dem anderthalbstündigen Konzert geistliche und weltliche Gesänge sowie Instrumentalmusik. Der "Pop Secret Chor" stimmt unter anderem "Walking In The Air“ von Howard Blake (arrangiert von Angela Maack) an, worauf sich das Konzertmotto bezieht. "Kreschendo" trägt Melodien wie das Weihnachtslied "Santa Baby“ von Joan Javits vor. Und auch das mit 15 Mitgliedern zwischen elf und 18 Jahren besetzte Streicher-Ensemble sorgt für weihnachtliche Stimmung. Alle Formationen gemeinsam versprechen ein einfühlsames Finale.

- Eintritt: Erwachsene 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 5 Euro. Karten im Vorverkauf in Winsen bei der Tourist-Info im Marstall (Tel. 04171 - 668075), bei der Buchhandlung Decius (Tel. 04171 - 2757) und bei der Musikschule (Tel. 04171 - 62777) sowie an der Abendkasse.