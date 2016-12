Weihnachtsblutspende des Jugendrotkreuz Winsen

Winsen (Luhe): DRK-Kindertagesstätte |

ce. Winsen. Seine siebte Weihnachtsblutspende veranstaltet das Jugendrotkreuz (JRK) Winsen am Dienstag, 27. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr im DRK-Kindergarten (Rote-Kreuz-Straße 8, rechte Seite). Eltern können ihre Kinder gerne mitbringen, da das JRK eine Betreuung für den Nachwuchs anbietet. Stärken können sich alle Blutspender nach dem Aderlass am leckeren Büfett der Jugendrotkreuz-Eltern.