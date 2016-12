Weihnachtsferien in "Fundus-Kaufhäusern" im Landkreis

ce. Landkreis. Wegen Weihnachtsferien haben die "Fundus-Kaufhäuser für Alle" des DRK in Salzhausen, Tostedt und Winsen von Samstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 1. Januar, geschlossen. Dies gilt auch für die Spendenannahme. Ab Montag, 2. Januar, sind die Fundus-Teams wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Kunden da - in Tostedt montags bis samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14.30 bis 18 Uhr; in Salzhausen und Winsen montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr. Das "Fundus" in Neu Wulmstorf ist auch zwischen den Feiertagen geöffnet: montags bis samstags von 9 bis 12.30 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14.30 bis 18 Uhr. Wer dringend etwas abgeben möchte, kann dies zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel gerne in Neu Wulmstorf zu den regulären Öffnungszeiten machen.