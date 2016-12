Weihnachtsmarkt der Jugendfeuerwehr Sangenstedt

Winsen (Luhe): Feuerwehrhaus |

ce. Sangenstedt. Einen Weihnachtsmarkt veranstaltet die Jugendfeuerwehr Sangenstedt am Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 19 Uhr im und am Feuerwehrhaus (Ellerndamm 38). Der Retter-Nachwuchs bietet selbst Gebasteltes und Malaktionen für die kleinen Besucher an. Darüber hinaus können Weihnachtsbäume gekauft werden. Die Jugendwehr und die Aktiven servieren zur Stärkung Bratwurst, Pommes, gebrannte Mandeln, Kaffee und Kuchen.