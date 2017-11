Weihnachtspäckchen für arme Kinder - Round Table hat Sammelstellen eingerichtet

thl. Winsen. Für ihren traditionellen Weihnachtspäckchen-Konvoi haben die Mitglieder des Round Table 165 Winsen wieder Sammelstellen eingerichtet, an denen ab sofort Geschenkpäckchen in Schuhkartongröße für arme Kinder in Moldawien, in der Ukraine und in Rumänien abgegeben werden können. Die Sammelstellen befinden sich an folgenden Orten:

• Modehaus Düsenberg & Harms

• Hofladen Löscher in Hoopte

• Hofladen Gehrdau/Löscher in Borstel

Zudem nehmen die Tabler am Samstag, 11. und 18. November, jeweils von 9 bis 14 Uhr Päckchen in der Mall bei Famila im Luhe Park entgegen.