"Weihnachtszauber" des Heimat- und Museumvereins Winsen im Marstall-Museum

ce. Winsen. Zum "Weihnachtszauber" lädt der Heimat- und Museumverein Winsen am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Marstall-Museum (Schloßplatz 11) ein. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 11 Uhr statt. Führungen durch die Sonderausstellung finden jeweils um 11 und um 16 Uhr statt. Im Erdgeschoss gibt es ein Stehcafé mit weihnachtlichem Gebäck, Kaffee und Glühwein. Zahlreiche Kunst- und Genusshandwerker präsentieren ein vielfältiges Sortiment. Katzenmärchen liest Sabine Chittka am Samstag um 14 Uhr im 2. Obergeschoss. Am gleichen Ort bietet Angelika Frank am Sonntag ab 14 Uhr alte Brett- und Kartenspiele zum Ausprobieren an. An beiden Tagen stehen Basteln für Kinder im 1. und 2. Obergeschoss sowie das Marionettentheater des Heimat- und Museumvereins jeweils um 15 Uhr im 2. Obergeschoss auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.