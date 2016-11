Weiterführende Schulen informieren Eltern in Winsen

Winsen (Luhe): Luhe-Gymnasium |

ce. Roydorf. Zu einer gemeinsamen Infoveranstaltung für interessierte Eltern laden die weiterführenden Schulen im Einzugsgebiet der Stadt Winsen am Mittwoch, 30. November, um 19.30 Uhr ins Roydorfer Luhe-Gymnasium (Knüttelkamp 22) ein. Die Vertreter der Gymnasien, integrierten Gesamtschulen (IGS), Real- und Oberschulen werden ihre Tätigkeit allgemein erörtern. Dabei werden Arbeitsweisen, mögliche Abschlüsse und Durchlässigkeiten zwischen den Schulformen aufgezeigt. Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an Eltern der Viertklässler in den Grundschulen, die im Sommer 2017 entscheiden müssen, welche Schule ihr Nachwuchs in der fünften Klasse besuchen wird.