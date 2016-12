Wer macht mit bei Sangenstedter Seniorenausfahrt zum Ente-Essen?

ce. Sangenstedt. "Schlemmen und Klönen" ist das Motto der Ausfahrt, die die Sangenstedter Senioren zusammen mit allen Interessierten am Donnerstag, 22. Dezember, unternehmen. Gestartet wird um 12 Uhr in Privat-Pkw am Feuerwehrhaus, von wo aus es zum Ente-Essen im Gasthaus Alpers in Luhdorf geht. - Anmeldung unter Tel. 04171 - 71189 bei Ortsvorsteherin Andrea Röhrs.