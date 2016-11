Wer macht mit beim Winsener Krippenspiel?

ce. Winsen. Mitwirkende Kinder zwischen fünf und neun Jahren sucht Kreiskantor Reinhard Gräler für das Krippenspiel am Heiligabend in der Winsener St. Marien-Kirche. In einer Mischung aus Spielszenen und Liedern wird die Weihnachtsgeschichte aufgeführt. Das Stück wird von Gräler geschrieben, der zur Zeit vertretungsweise die Proben mit dem Kinderchor leitet. Die Proben finden montags von 15 bis 15.45 Uhr im Gemeindezentrum (Kirchstraße 2) statt. - Anmeldung per E-Mail unter rgraeler@ewe.net.