Winsener Diabetes-Selbsthilfegruppe "Die Insuliner" trifft sich wieder

ce. Winsen. Zu ihrer nächsten Zusammenkunft lädt die Winsener Diabetes-Selbsthilfegruppe "Die Insuliner" alle Interessierten am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr im städtischen Seniorentreff (Mühlenstraße 2) ein. Es gibt in gemütlicher Runde einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, und die Aktivitäten in 2018 werden geplant.