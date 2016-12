Winsener EC-Jungschar führt Musical "Simeon" auf

Winsen (Luhe): St. Jakobus-Kirchengemeinde |

ce. Winsen. Zur Aufführung von Teilen des Musicals "Simeon" mit der Winsener EC-Jungschar lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Winsen am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr ins Gemeindehaus St. Jakobus (Borsteler Weg 1a) ein. Die Handlung dreht sich um den im Neuen Testament der Bibel vorkommenden Simeon, dessen größter Wunsch es ist, Jesus zu sehen, bevor er selbst stirbt. So geht Simeon in den Tempel und trifft auf Maria und Jesus mit dem jungen Jesus. In einer kurzen Einführung zur Aufführung greift Theologe Bernd Wahlmann das Thema auf. Mit einem gemütlichen Kaffeetrinken und einer Tombola zugunsten der Jungschar klingt der Nachmittag aus. Der Eintritt ist frei.