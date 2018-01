Winsener Jugendfeuerwehren sammeln ausgediente Weihnachtsbäume ein

ce. Winsen. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag für die Gemeinschaftskasse sammeln die Winsener Jugendfeuerwehren jetzt wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein. Die Aktion läuft an folgenden Tagen: Samstag, 6. Januar: Borstel (ab 9 Uhr), Scharmbeck, Sangenstedt (beide 10 Uhr); Sonntag, 7. Januar: Hoopte (13 Uhr); Samstag, 13. Januar: Pattensen (9 Uhr), Bahlburg, Rottorf, Roydorf, Stöckte (alle 10 Uhr), Luhdorf (11 Uhr), Tönnhausen und Laßrönne (beide 12 Uhr). Die vom Weihnachtsschmuck befreiten Bäume können zu den genannten Zeiten an die Straßen gelegt werden. In Laßrönne und Tönnhausen gehen die Nachwuchsbrandschützer von Haus zu Haus und holen die Bäume ab.