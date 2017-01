Winsener Männerchöre treffen sich zu Jahreshauptversammlungen

Winsen (Luhe): Stallbaums Gasthaus |

ce. Winsen. Ihre jeweiligen Jahreshauptversammlungen halten die Sängerformationen Singzirkel und Winsener Männerchor am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr in Stallbaums Gasthaus (Rathausstraße 6) zunächst in verschiedenen Räumen ab. Nach den Regularien wie Jahresrückschau, Aktivitäten in 2017 und Wahlen informieren die Vorsitzenden der Chöre, Claus-Dieter Qualmann und Wolfgang Albrecht-Jendreyko, die dann gemeinsam tagenden Gruppen über die Zukunftspläne. Nach den Berichten des Chorleiters und des Pressewartes folgen Ehrungen.