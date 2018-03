Winsener Naturjugend (NAJU) startet mit Kindergruppe

Schon jetzt anmelden können sich Jungen und Mädchen zwischen sechs und 10 Jahren für eine Kindergruppe, mit der die Naturschutzjugend (NAJU) der Naturschutzbund(NABU)-Gruppe Winsen am 10. April startet. Dann trifft sich der Nachwuchs alle 14 Tage dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr im Garten der Natur in den Luhegärten (Hansestraße)."Wir möchten den Kindern die Natur näherbringen, denn es gibt doch nichts Wichtigeres", sagt Stephanie Hüllmann, eine der drei Betreuerinnen der Gruppe. Zum Team gehören außerdem Dagmar Borchert und Pia Keyer. Gemeinsam mit dem Trio erleben die Kinder Abenteuer in der Natur und setzen sich auf spielerische Weise und mit viel Spaß für deren Schutz ein. "Blätter sammeln, Käfer unter die Lupe nehmen, die Füße ins Wasser halten und schauen, was alles darin lebt - Kinder müssen fühlen, begreifen und erleben", ist Stephanie Hüllmann überzeugt. "Der Kontakt zur Natur ist für die Entwicklung der Kinder ungeheuer wichtig", betont auch NABU-Vorsitzender Jürgen Hülskämper.- Da die Teilnehmerzahl der Gruppe der besseren Betreuung wegen begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Tel. 04171 - 61872 gebeten. Dort und unter www.nabu-winsen-luhe.de gibt es auch weitere Infos.