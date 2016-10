Winsener Nikolaus-Lollis sind wieder zu haben

Die beliebten Nikolaus-Lollis können von Dienstag, 1., bis Samstag, 26. November, wieder zum Preis von 1 Euro pro Stück in der Winsener Tourist-Information im Marstall (Schloßplatz 11) bestellt werden. Die Lollis gibt es mit Erdbeer-, Karamell- oder Salmiak-Geschmack. Sie können kostenlos auch individuell mit Namen beschriftet werden.Ein weiteres Highlight in der Adventszeit sind die Nikolausfahrten mit dem Oldtimer-Zug Heide-Express. Er startet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember, jeweils um 11.30 und 14.30 Uhr vom Bahnhof Winsen-Süd aus nach Niedermarschacht und wieder zurück. Während der zweistündigen Ausfahrt sorgen Musiker für weihnachtliche Stimmung. Unterwegs steigt der Nikolaus zu und verteilt Geschenke an die kleinen Fahrgäste. Zudem können sich die Reisenden mit Gaumenfreuden stärken. Fahrkarten für 12 Euro pro Person gibt es ab sofort unter Tel. 04171 - 668075 bei der Tourist-Information.