Winsener Rotarier lassen Polizeiorchester Niedersachsen für guten Zweck spielen

ce. Winsen. Ein ebenso umfangreiches wie mitreißendes musikalisches Repertoire präsentiert das Polizeiorchester Niedersachsen bei einem Benefizkonzert, das der Rotary Club (RC) Winsen am Freitag, 9. März, um 20 Uhr in der Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) stattfindet. Stimmgewaltig verstärkt wird die Formation durch die Sängerin Shereen Adam. Der Reinerlös des Konzertes ist bestimmt für den Förderpreis, den der RC alljährlich an junge Leute vergibt, die in unterschiedlichen Bereichen herausragende Leistungen erbracht haben. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Das Polizeiorchester Niedersachsen gilt seit mehr als 100 Jahren als die "musikalische Visitenkarte" der Ordnungshüter. Gegründet wurde es 1909 als "Kapelle der königlich-preußischen Schutzmannschaft Hannover". Heute begeistert das Orchester landesweit jährlich mehr als 200.000 Besucher vornehmlich bei Benefizauftritten. Die Musiker haben sich außerdem der Kriminalprävention verschrieben und vermitteln im wahrsten Wortsinn mit viel "Taktgefühl" etwa Kindern und Jugendlichen an Schulen Wissenswertes über den Umgang mit aktuellen Kriminalitätsformen.

Die 1990 in Helmstedt geborene Sängerin Shereen Adam absolvierte eine klassische Gesangsausbildung, um anschließend ihre Schwerpunkte auf Pop, Rock, Musical und Jazz zu legen. Sie trat in ganz Deutschland mit den verschiedensten Bands auf.

Im Rahmen der Konzertveranstaltung informiert die Polizeiinspektion Harburg die Besucher über die Themen Kriminalitätsvorbeugung und Verkehrssicherheit.

- Eintrittskarten für 10, 15 und 20 Euro gibt es im Vorverkauf in Winsen in der Tourist-Information im Marstall und bei der Buchhandlung Decius sowie an der Abendkasse.