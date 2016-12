Winsener Round Tabler veranstalten Weihnachtsbaumverkauf für guten Zweck

Winsen (Luhe): Hof Rabeler |

ce. Borstel. Einen Weihnachtsbaumverkauf veranstaltet der Round Table 165 Winsen am Samstag, 17. Dezember, ab 10 Uhr auf dem Hof Rabeler in Borstel (Lüneburger Straße 155). Angeboten werden hochwertige Nordmanntannen. Der komplette Erlös fließt in soziale Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen in der Region. Gegen eine kleine Spende werden die Bäume den Käufern aus der näheren Umgebung auch nach Hause geliefert.