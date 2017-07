Winsener "Summertime" mit Sänger "Cry Freedom"

Winsen (Luhe): Optik Maack |

ce. Winsen. Im Rahmen der Aktionsreihe "Summertime in der City" der City-Marketing Winsen GmbH tritt am Samstag, 8. Juli, von 10 bis 13 Uhr der Sänger "Cry Freedom" mit seiner Gitarre vor Optik Maack in der Marktstraße 14 auf. Das Publikum darf sich freuen auf Rockmusik, die "100 Prozent live, ehrlich und garantiert nicht langweilig" ist.