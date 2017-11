Winsener Wochenmarkt wieder komplett in der Rathausstraße

ce. Winsen. Die Kunden des Winsener Wochenmarktes finden die Marktbeschicker ab Dienstag, 28. November, wieder dauerhaft an deren alten Plätzen in der Rathausstraße. Das teilt die Stadt Winsen mit. Nachdem der Samstagsmarkt bereits seit Kurzem wieder dort stattfindet, könne nun der gesamte Markt in die belebte Einkaufsstraße zurücksiedeln. Der Baukran stehe zwar noch immer vor Woolworth, doch die Arbeiten seien so weit fortgeschritten, dass keine Beeinträchtigung der frischen Auslagen durch Bauschmutz mehr zu erwarten ist. Die Marktbetreuerinnen der Stadt haben sich dafür eingesetzt, keine weitere Interimslösung während des Weihnachtsmarktes auf dem Schlossplatz einzuschieben. „Der Wochenmarkt gehört in die Rathausstraße, und Beschicker, Kunden und Einzelhandel sind gleichermaßen froh, wenn der Wochenmarkt zurückkehrt“, so Marktbetreuerin Susanne Schepelmann.