Winsens Bürgermeistermeister lädt zur Sprechstunde ein

ce. Winsen. Zu seiner nächsten Sprechstunde lädt Bürgermeister André Wiese am Donnerstag, 19. Januar, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr in seinem Dienstzimmer im Rathaus ein. Um eine Anmeldung mit einer kurzen Zusammenfassung des jeweiligen Anliegens wird unter Tel. 04171 - 657111 gebeten.