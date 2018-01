"WIR"-Maler stellen neue Bilder im "Marschachter Hof" aus

"WIR. sind wieder da - neu und bunt" lautet das Motto, unter dem die Maler des Vereins "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" ab sofort wieder ihre Arbeiten im "Marschachter Hof" ausstellen. Die Betreiber des Gasthauses stellen dem Verein bereits zum zweiten Mal ihre Wände zur Präsentation von Gemälden und Fotos ein komplettes Jahr lang zur Verfügung. Alle zwei Monate haben Gäste, Gourmets und Kunstinteressierte die Möglichkeit, neue Bilder oder Fotografien zu betrachten.Den Auftakt machen die Maler mit einem bunten Reigen neuer Bilder, dessen Motive von Gartenblumen und Landschaften über Billardspieler und schöne Frauen bis ins Weltall reichen. "Eine große Vielfalt, die Anregung sein soll, zu schauen und zu diskutieren, denn jeder Künstler ist zufrieden, wenn über seine Bilder gesprochen wird", so Corinna P. Beering vom Vereinsvorstand. "Alle Mitglieder der Maler der Elbmarsch zeichnen sich durch umfangreiches Können und ein großes Spektrum an Kreativität aus".