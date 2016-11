Wort und Musik zum Ewigkeitssonntag in Sonntag

ce. Salzhausen. "Wort und Musik zum Ewigkeitssonntag" lautet das Motto, unter dem der Kirchenchor der Salzhäuser St. Johannis-Gemeinde am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr in der Friedhofskapelle ein Konzert gibt. Mitwirkende sind neben dem Kirchenchor außerdem Petra Kalusa an der Querflöte und Maria Thoma an der Orgel. Geleitet wird die Veranstaltung von Ralf Werner, Kirchenmusiker der St. Johannis-Gemeinde.