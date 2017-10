Zierfischbörse des Winsener Aquarienvereins

Winsen (Luhe): Wolfgang-Borchert-Schule |

ce. Winsen. Seine nächste Zierfischbörse veranstaltet der Winsener Aquarienverein am Samstag, 4. November, von 15 bis 17 Uhr in der Wolfgang-Borchert-Schule (Bürgerweide 16, gegenüber dem Freizeitbad "Die Insel"). Dort bieten die Züchter viele Arten von Zierfischen sowie Kleingarnelen und Wasserpflanzen an. Auf dem "Aquarianerflohmarkt" kann zudem nicht mehr benötigtes, aber noch funktionstüchtiges Zubehör verkauft werden.

- Anmeldung und Infos unter Tel. 0171 - 1564975.