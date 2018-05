Jetzt anmelden für Golf-Turnier

Lions Club lädt zum Benefizspiel ein



thl. Winsen. Zum dreizehnten Mal lädt der Lions Club Winsen zu einem Benefiz-Golfturnier auf der Anlage des Golf Clubs "Green Eagle" ein. Am Samstag, 9. Juni, heißt es auf dem offenen Golf-Event "Abschlag frei" zugunsten der Palliativstation am Winsener Krankenhaus. In diesem Jahr spielen die Golfer auf dem Nord-Course von "Green Eagle", auf dem auch die Porsche European Open stattfinden.

Interessierte Golfer können sich noch bis zum 1. Juni anmelden, per E-Mail an golf@lionsclub-winsen.de unter Angabe von Vor- und Nachname, Heimatclub, Stammvorgabe (bis EGA-Vorgabe -54) sowie Mailadresse. Das 18-Loch-Turnier ist vorgabewirksam nach Stableford. Das Startgeld beträgt 80 Euro. Darin sind enthalten: Nenngeld, Teegeschenk, Halfway-Verpflegung, Abendessen mit Verpflegung, Abendessen mit Live-Musik und Putt-Turnier. Als Hauptpreis winkt ein Gutschein vom Golfhotel Balmer See auf Usedom im Werte von 750 Euro.

Bisher wurden bei dem Turnier rund 135.000 Euro Spendengelder gesammelt.