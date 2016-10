Lichterglanz und Weihnachtsdeko

In der Kreativabteilung findet sich auch alles für den Adventskranz zum Selbermachen. Für diejenigen, die nicht gerne selber basteln, gibt es demnächst liebevoll dekorierte Adventskränze fertig zu kaufen. Diese werden täglich frisch im OBI-Markt angeliefert. Zudem beginnt die Kaminzeit. Viele Modelle werden für die Kunden im Eingangsbereich bereitgehalten. Pünktlich zur kalten Jahreszeit steht das Vogelfutter bereit. Das Wintergrillen wird immer beliebter. Daher hält OBI eine große Auswahl an Grills inklusive benötigtem Zubehör bereit. Das OBI-Team freut sich auf Ihren Besuch und hält so manchen nützlichen Tipp bereit. Auch am Sonntag, 30. Oktober, bietet das OBI-Team von 13 bis 18 Uhr die Gelegenheit, durch den Weihnachtsmarkt zu bummeln.