Rabatt auf Converse-Schuhe

"Oh Mai: Neue Schuhe" lautet das Motto am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Mai, in Winsen im Schuhhaus Rebenstorf (Marktstraße 26, Tel. 04171 - 653232). An diesem Tag gibt es beim fröhlichen Rabatt-Würfeln bis zu 15 Prozent Preisnachlass auf das Sortiment. Ausgenommen sind Birkenstock-Schuhe und bereits reduzierte Ware.Am Shopping-Sonntag startet bei Rebenstorf auch ein Sonderangebot zum 40-jährigen Stadtfest-Jubiläum: Bis zum 27. Mai gibt es auf die gesamte Converse-Leinenschuh-Kollektion einen Preisnachlass von 10 Prozent."Am verkaufsoffenen Sonntag sind viele Geschäftsleute aktiv, um die Kundschaft auf das besondere Stadtfest einzustimmen", so Schuhhaus-Inhaber Friedrich Rebenstorf. "Auch die Kunden können aktiv werden, um eine tolle Vielfalt zu erleben und beispielsweise bei uns günstige Schuhmode zu erwerben", lädt Geschäftsinhaber Friedrich Rebenstorf ein.